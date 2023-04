Fluturojnë çmimet e biletave të finales së “BBVA”, qytetarët do të paguajnë nga 500 deri në 1000 euro

“Prime-n” e kaluar ishte Arbana Osmani ajo e cila zbuloi se biletat për finale tashmë janë në shitje, shkruan lajmi.net.

Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri në finale, tashmë kanë nisur aludimet lidhur me çmimet e biletave, për ata që duan ta ndjekin nga afër në studio.

Po raportohet se çmimet kanë fluturuar dhe qytetarët mund të blehen nga 500, e 1000 euro të cilët qytetarët mund të marrin pjesë edhe në “after party”.

Këto çmime marramendëse kanë shkaktuar reagime të shumta në Twitter, të cilët i kanë konsideruar absurde çmimet./Lajmi.net/

What the hell💀🤦‍♀️ #bbvipal… anyways stan #bbvipks for selling free tickets pic.twitter.com/C8F1eFNULF

— Stranger (@Stranger4939) April 27, 2023