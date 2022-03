Fluturakja që goditi Zagrebin po lëvizte 700 km në orë, Kroacia kontakton urgjentisht NATO-n

Pak pas orës 23:00, një zhurmë e fortë është dëgjuar në një pjesë të madhe të qytetit.

Shumë shpejt u zbulua se në Jarunska Cesta, afër Konviktit Studentor S”tjepan Radić”, diçka u përplas në tokë dhe krijoi një krater të madh, shkruan Index, transmeton lajmi.net.

Qeveria njoftoi se ishte një dron i prodhimit rus që mbërriti në Zagreb përmes hapësirës ajrore hungareze.

Paraditen e sotme në zyrën e Këshillit të Sigurisë Kombëtare është mbajtur mbledhja e organeve kompetente të sistemit të sigurisë dhe mbrojtjes.

Ministri i Mbrojtjes Mario Banožić ka mbajtur një konferencë të jashtëzakonshme për media.

“Ne mbyllëm të gjithë zonën dhe policia ushtarake reagoi,” tha Banozic.

“Ne jemi duke bashkëpunuar me NATO-n dhe vendet fqinje. Ne kemi synuar këtë nga mëngjesi, kemi lëvizur në dy drejtime. Hulumtimi i krimit po vazhdon, kemi disa të dhëna që duhet t’i konfirmojmë. Çështja është objektivi i avionit”, tha ai.

“Në bashkëpunim me NATO-n kemi komunikim intensiv. Kam biseduar me ministrat e mbrojtjes të Hungarisë dhe Sllovenisë, kemi shkëmbyer informacionin që kemi. Avioni ka hyrë në orën 22.57, ka ardhur nga Hungaria, ka qëndruar 7 minuta dhe ka lëvizur me shpejtësi 700. km / H”, tha ai.

“Drejtimi i lëvizjes është përcaktuar. Ky ndoshta nuk ishte një kërcënim për Kroacinë, ata nuk duhet të kenë frikë. NATO dhe siguria e vendit po punojnë për këtë rast,” shtoi Banoziç. /Lajmi.net/