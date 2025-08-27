Flutura Kusari: Letra e RTK-së konfirmon ndikimin politik të VV-së në televizionin publik
Juristja e medieve, Flutura Kusari, ka reaguar pas letrës së menaxhmentit të Radio Televizionit të Kosovës (RTK), e cila mohon pretendimet e disa gazetarëve që janë larguar nga moderimi i disa emisioneve, vendim të cilin vet gazetarët e kanë cilësuar si “censurë alarmante”.
Sipas Kusarit, letra e menaxhmentit të RTK-së nuk i zbeh shqetësimet e ngritura, përkundrazi, ajo e konfirmon ndikimin politik që, sipas saj, Lëvizja VETËVENDOSJE po ushtron mbi televizionin publik, raporton lajmi.net
“VV-ja nuk do të tërhiqet nga përpjekja për kontroll absolute të RTK-së, ashtu siç ne aktivistët dhe mediat asnjëherë nuk do të ngurrohmë të ngrisim zërin në mbrojtje të RTK-së. Edhe kur për këtë paguajmë çmim të lartë,” ka shkruar Kusari, duke theksuar se ndikimi politik në RTK është dokumentuar “me dhjetëra herë”.
Kusari nuk është e vetmja që ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në RTK. Edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka dënuar atë që e ka quajtur “përjashtim arbitrar nga ekrani” të gjashtë gazetarëve të RTK-së, duke e cilësuar këtë veprim si cenim të pavarësisë së gazetarisë në mediumin publik.
Zhvillimet në RTK po ndodhin në një periudhë të ndjeshme për lirinë e medieve në vend, ku shqetësimet për ndërhyrje politike janë në rritje të vazhdueshme./Lajmi.net/