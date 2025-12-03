Flutura Kusari kundër gjuhës kërcënuese të Sami Kurteshit: Nuk duhet toleruar, gazetarët nuk janë vrasës me pagesë
Juristja e medias, Flutura Kusari, ka reaguar pas deklaratave të ashpra të anëtarit të KQZ-së, Sami Kurteshi, i cili e quajti Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës (AGK) “aleancë të grupeve kriminale”. Në reagimin e saj, Kusari thekson se AGK nuk është një grup kriminal, por një organizatë profesionale, e fuqishme dhe me reputacion të jashtëzakonshëm…
Juristja e medias, Flutura Kusari, ka reaguar pas deklaratave të ashpra të anëtarit të KQZ-së, Sami Kurteshi, i cili e quajti Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës (AGK) “aleancë të grupeve kriminale”.
Në reagimin e saj, Kusari thekson se AGK nuk është një grup kriminal, por një organizatë profesionale, e fuqishme dhe me reputacion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar në mbrojtjen e gazetarëve.
Ajo shton se gazetarët nuk janë “vrasës me pagesë”, por profesionistë që kanë për obligim të mbajnë pushtetin përgjegjës.
“Kjo gjuhë e rrezikshme dhe kërcënuese nuk i dëmton gazetarët e as mediat, por cenon besueshmërinë e institucioneve dhe shtetit. Ehat Miftaraj dhe IKD-ja nuk e dëmtojnë vendin, por i shërbejnë atij”, tha Kusari.
Ajo gjithashtu kritikon Vetëvendosjen, duke thënë se partia ka ndërtuar një kulturë të denigrimit dhe nxitjes së urrejtjes ndaj aktivistëve, gazetarëve dhe mediave.
Kusari u bën thirrje qytetarëve dhe ndjekësve të mediave që të mos bien pre e strategjive për të portretizuar median dhe aktivistët si armiq të shtetit.