Fluksi në pikat kufitare: 1 km kolonë në Muçibabë

02/01/2026 21:57

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka përditësuar të dhënat mbi fluksin në pikat kufitare.

Pika më e ngarkuar kufitare është ajo e Muçibabës, ku kolona në dalje ka arritur në 1 kilometër.

Pritjet për të dalë nga ky pikëkalim janë 50 deri në 60 minuta.

Dy pika të tjera me fluks më të madh veturash në dalje janë Dheu i Bardhë (500 metra) dhe Merdari (300 metra).

Pikat e tjera janë fare pak të ngarkuara në dalje, teksa nuk ka fare kolona në hyrje-dalje të segmentit të veçantë për kamionë.

