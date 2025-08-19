Fluks i qetë në pikat kufitare – pritje deri në 10 minuta vetëm te Merdares
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se fluksi në pikat kufitare të Kosovës është normalizuar.
Aktualisht nuk ka kolona në hyrje apo dalje, përveç në pikën kufitare të Merdares ku pritjet shkojnë nga 5 deri në 10 minuta, transmeton lajmi.net
Në pikat tjera kufitare, pritjet janë vetëm 3 deri në 5 minuta.
Të dhënat janë përditësuar në orën 19:10./lajmi.net/