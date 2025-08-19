Fluks i qetë në pikat kufitare – pritje deri në 10 minuta vetëm te Merdares

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se fluksi në pikat kufitare të Kosovës është normalizuar. Aktualisht nuk ka kolona në hyrje apo dalje, përveç në pikën kufitare të Merdares ku pritjet shkojnë nga 5 deri në 10 minuta, transmeton lajmi.net Në pikat tjera kufitare, pritjet janë vetëm 3 deri në 5 minuta. Të dhënat…

Lajme

19/08/2025 19:56

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se fluksi në pikat kufitare të Kosovës është normalizuar.

Aktualisht nuk ka kolona në hyrje apo dalje, përveç në pikën kufitare të Merdares ku pritjet shkojnë nga 5 deri në 10 minuta, transmeton lajmi.net

Në pikat tjera kufitare, pritjet janë vetëm 3 deri në 5 minuta.

Të dhënat janë përditësuar në orën 19:10./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 19, 2025

Kurti merr pjesë në pritjen lamtumirëse për ambasadorin finlandez: Ai ka...

Lajme të fundit

Kurti merr pjesë në pritjen lamtumirëse për ambasadorin...

Kadrijaj: Vendimi i Kushtetueses është obligativ, nesër duhet...

Udhëheqësit ushtarakë të NATO-s do të mblidhen të...

Oficeri i FSK-së diplomon në ShBA, përfundon me...