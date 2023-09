Florian Marku përballet sonte me irlandezin Moran, ndeshjen mund ta shikoni në këtë televizion Florian Marku do të ballafaqohet me boksierin nga Irlanda, Dylan Moran. Dueli i boksit do të zhvillohet këtë mbrëmje, nga ora 19:00. Marku është ende pa humbje nga 13 ndeshje, ku shtatë prej tyre i ka fituar më nokaut, teksa një duel u mbyll në barazim. Moran vjen në këtë ndeshje, me 18 fitore, duke…