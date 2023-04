Florian Marku jep lajmin e madh për tifozët

Florian Marku ka paralajmëruar rikthim të madh, pas operimit që e la jashtë boksit për një kohë.

Boksieri shqiptar me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka njoftuar se ka nisur përgatitjet, shkruan lajmi.net.

Marku ka bërë të ditur gjithashtu se së shpejti do të njoftojë për datën e ndeshjes së radhës.

Më tej, Marku u shpreh se ndjehet mirë dhe se në ndeshjen e radhës do të jetë gati.

“Gjithë këto muaj pas operimit jashtë boksit s’ka qenë e lehtë për mua. Por çdo gjë do kohën e vet! Tani jam rikthyer stërvitjeve intensive dhe ndjehem shumë mirë. Së shpejti do kemi datën e ndeshjes dhe u premtoj që do jem më gati se kurrë”, ka shkruar Marku në Facebook./Lajmi.net/