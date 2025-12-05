Florian Dushi pritet të jetë kandidat për deputet në listën e LDK-së

05/12/2025

Florian Dushi — nënkryetari i parë i Komunës së Prishtinës pritet të propozohet si kandidat për deputet në listën e Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Burime të lajmi.net bëjnë të ditur se Dushi tashmë pritet vetëm të zyrtarizohet si kandidat për deputet në këto zgjedhje.

Florian Dushi më herët kishte drejtuar drejtorinë e Inspekcionit në Komunën e Prishtinës për gati 3 vite, derisa tani është kryetar i degës së dytë të LDK-së në kryeqytet./lajmi.net/

