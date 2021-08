Florenzi: Kisha oferta tjera, zgjodha Milanin sepse më donin më shumë

Florenzi është huazuar te Milan me të drejtë blerje pas një viti për 4.5 milionë euro, transmeton lajmi.net.

Futbollisti një intervistë për Milan TV shpjegoi pse zgjoidhi kalimin te ‘Rossonerët’.

“Mbi të gjitha më ka shtyrë dëshira e Milanit për të nënshkruar me mua. Ata më donin më shumë se kushdo, përfshirë ekipet nga jashtë, kështu që unë doja të hyja në këtë me uri dhe vendosmëri të madhe. Mezi pres të hyj në fushë, tha fillimisht ai.

“Sot, për herë të parë, shijova vërtet atë që ka të bëjë me Paolo Maldinin. Ai është një legjendë e këtij klubi dhe ka një atmosferë të ngjashme me Francesco Tottin ose Daniele De Rossis te Roma. Burra të tillë janë të paprekshëm, jo ​​vetëm për atë që i dhanë klubeve të tyre, por edhe të gjithë futbollit italian”, vazhdoi ai.

Florenzi sjell me vete përvojë të vlefshme, veçanërisht pasi ishte pjesë e skuadrës së Italisë në UEFA EURO 2020.

“Ky është një kujtim i pashlyeshëm. Unë e konsideroj veten si një figurë me përvojë, edhe nëse jam vetëm 30 vjeç, dhe dua ta sjell atë në këtë klub. Me Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic dhe Olivier Giroud, ne mund ta ndajmë atë përvojë me lojtarët e rinj të talentuar. Ndihem i pjekur në nivel futbolli ”, përfundoi Alessandro Florenzi. /Lajmi.net/

