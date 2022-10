Florentino Perez: Në ditët në vijim, Benzema do të fitojë Topin e Artë – askush nuk e vë në dyshim Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, është i bindur që Karim Benzema do fitojë Topin e Artë. Padyshim sezoni që lamë pas mund të cilësohet si ‘Viti i Karim Benzemas’. Kjo pasi francezi shpërtheu me gola për Real Madridin. Benzema në 46 ndeshje sa ka zhvilluar me ‘Mbretërit’ ai shënoi 44 gola dhe dhuroi 15…