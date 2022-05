Florent Muslija shënon gol të jashtëzakonshëm për Paderbornin

Muslija po kalon në një formë fenomenale në ligën e dytë të futbollit gjerman.

Ekipi i tij janë në avantazh 1:0 ndaj Sandhausen, në ndeshjen e xhiros 33 në Bundesliga 2, pas golit të kosovarit.

Pas një goditje shumë të mirë nga jashtë zona mesfushori shënoi një gol të jashtëzakonshëm për ekipin e tij.

Për Muslijin ky ishte goli i shtatë, derisa ka dy asistime.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell supergolin e lojtarit.

An absolute #Bundesliga2 belter for @SCPaderborn07 from Florent Muslija, made even sweeter by pinging in off the woodwork! 🥰#SCPSVS pic.twitter.com/FaZ44ZAsEr

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 6, 2022