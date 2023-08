Flitet për një lidhje të re, reagon Robert Berisha

Robert Berisha ka disa javë që po përflitet për një lidhje të re.

Dolën disa foto të këngëtarit krah një bjonde në rrugët e Prishtinës, shkruan lajmi.net.

Pas këtyre fotove dolën fotot edhe të modeles.

Lidhur me këtë ka reaguar vetë këngëtari përmes një komenti në një nga fotot e modeles.

“A i ke lexu portalet, t’kan përzi me një shoqe tjetër e martume me shok tem, kjo ndodh vetëm në Kosovën e bukur edhe me prive”, ka shkruar ai.

Kështu duke hedhur poshtë të gjitha aludimet./Lajmi.net/