Fletushka me mesazhe nacionaliste shfaqen në Mitrovicën e Veriut

25/08/2025 12:39

Para disa banesave në Mitrovicën e Veriut mëngjesin e sotëm janë shpërndarë fletushka me përmbajtje nacionaliste, të shkruara në gjuhën serbe.

Në njërën prej tyre thuhet: “Flamuri ynë i Serbisë nuk është vetëm një copë pëlhure – është simbol i lirisë, unitetit dhe krenarisë”.

Mesazhi vijon me thirrje drejtuar qytetarëve serbë që të vendosin flamuj nëpër shtëpi, ballkone e dritare, si shenjë e përkatësisë kombëtare:
“POPULL, ERDHI KOHA! Serbia nuk është lodër e askujt. Mjaft me heshtjen e kokat ulur. Kur populli ynë dëbohet, kur na shkelen të drejtat e dinjiteti, është detyrë e secilit prej nesh të tregojë besimin e tij. Le ta dinë se jemi këtu, se nuk do të zhdukemi. Serbia në zemër, flamuri në erë!”

Zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për veriun, Veton Elshani, e ka konfirmuar shpërndarjen e këtyre materialeve, por ka sqaruar se nuk janë gjetur elemente për të hapur rast lidhur me këtë çështje.

