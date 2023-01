Flet zv/ministri i përfolur për ryshfet: Jam njeriu më i pastër, më i lumtur

Një hulumtim i nisur muaj më parë pas një denoncimi publik ka zbuluar se zëvendësministri i Zhvillimit Rajonal, Almir Veliji dyshohet se është përfshirë në një aferë ryshfeti. Edhe Policia tashmë po merret me rastin.

Insajderi solli audio-incizimin i cili dëshmon përfshirjen e tij në këtë aferë për një grant qeveritar prej dhjetëra mijëra eurosh.

Për këtë po e mohon vet zëvendësministri, i kontaktuar nga Gazeta Insajderi, Veliji ka thënë se ndjehet njeriu më i pastër në botë.

Ai rastin e cilësoi si lojë politike që po bëhet ndaj tij ndërkohë që bën thirrje që rasti të hetohet.

“Jam njeriu më i pastër dhe më i lumtur dhe do të jap kontribut për qytetarët, kurrë në jetën time kurrkujt si kam marrë një cent. Nëse 1 cent i kam marrë dikujt, unë veç shkojë në burg. E këto lojëra politike nga prapa që i bën dikush është Policia është Prokuroria le ta qojnë rastin deri në fund sepse unë nuk mundem me dhënë më intervista se qeshtu ka ndodhur edhe para 2 muajve. Organet e drejtësisë le të merren me rastin, unë jam njeri më i pastër në botë”, ka deklaruar Veliji për Insajderin.

“… a të ka kallëzu ai sa përafërsisht munet?”…se këta pa ju dhanë diçka nuk kryejnë punë”. Janë këto disa pjesë të bisedave që zëvendësministri i Zhvillimit Rajonal, Almir Veliji i bën më një person (emër i njohur për Insajderin) e ku flasin për një aferë ryshfeti.

Zëvendësministri Veliji, i emëruar nga kryeministri Albin Kurti, në këto audio-incizime që i ka siguruar Insajderi e që janë deponuar edhe në Policinë e Kosovës, flet për një grant qeveritar prej dhjetëra mijëra eurosh.

Audio-incizimi që e ka siguruar Gazeta Insajderi tashmë është në posedim edhe nga Policia e Kosovës që po e hetojnë këtë rast.

“Referuar kërkesës suaj mund të ju konfirmojmë se Policia e Kosovës posedon informacionin si dhe është në fazën fillestare të hetimeve në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prishtinë”, thuhet në përgjigjen e Policisë për Gazetën Insajderi.

Ky audio-incizim, pos tjerash dëshmon që për këtë grant qeveritar prej dhjetëra mijëra eurosh, zëvendësministri Veliji, pos telefonatave kishe zhvilluar edhe takim.

Madje kishte në posedim edhe flet-aplikimin e qytetarit që ishte në proces të marrjes së grantit, që do të mbulonte një pjesë të investimit, pasi që pjesën tjetër e kishte mbuluar me investime vetanake.

Krejt çka mungonte në këtë proces, sipas bisedës që zhvillohet mes personit X dhe Almir Velijit mbetet përcaktimi i çmimit të ryshfetit që do të jepej që granti qeveritar të realizohej.

Që nga viti 2021 një seri rastesh për keqpërdorim të granteve qeveritare, me theks të veçantë atyre në bujqësi janë hetuar nga Prokuroria. Një pjesë e tyre tashmë janë deponuar në Gjykatë me aktakuzë.

Rasti i fundit ishte ai i dhjetorit të vitit të kaluar ku Prokuroria Speciale ngriti aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë kundër 15 të akuzuarve për rastin e njohur “Subvencionet II”.

Rasti “Subvencionet I” në shtator 2022 pati edhe një seancë shqyrtimi edhe në Gjykatën e Apelit, pasi që në prill të atij viti Gjykata Themelore në Prishtinë kishte shpallur aktgjykim dënues ndaj shtatë të akuzuarve që ishin dënuar me 6 vite e 1 muaj burgim dhe 2 mijë euro gjobë.

“pa ju dhanë diçka nuk kryejnë punë”

Në këtë audio-incizim që e ka siguruar Gazeta Insajderi flitet për afro 70 mijë euro para të shtetit që do të jepeshin si grant qeveritar, por bashkë-biseduesit nuk arrijnë deri te pika e përcaktimit të çmimit të ryshfetit, por definohet se pa ryshfet nuk kryhet puna.

“E dëgjo, unë piva kafe me atë mbrëmë, më tha … s’po di unë burrë, me kanë me më kallzu ata p.sh me thënë qekaq”, i raporton personi X Zëvendësministrit Almir Veliji, duke i treguar hallin se nuk po di se sa para ryshfet duhet të kërkohen për grantin prej afro 70 mijë eurosh.

Të njëjtin hall e shfaq edhe Zëvendësministri Veliji kur i drejtohet personit X duke i thënë që “ai s’ta ka thënë përafërsisht sa mundet, sa nuk mundet?”.

Ai person i raporton Zëvendësministrit duke i treguar se qytetari që ka aplikuar për grantin qeveritar ka investuar afro 30 mijë euro para të tijat në projektim dhe pret afro 70 mijë të tjera nga granti, gjë që me pohim e miraton Veliji.

Edhe pse Zëvendësministri Veliji shprehet që nuk është marrë me këtë formë ndërmjetësimi, shprehet i bindur se pa dhënë diçka nuk mund të vazhdonte aplikimi tutje.

“Kurrë s’jam marrë vallain unë qeshtu vallain se, e di se ata pa ju dhanë diçka ata nuk e kryejnë a po kupton?”, dëgjohet duke thënë Veliji.

Zëvendësministri Veliji e mori edhe vet aplikacionin e personit që po i kërkohej ryshfet

Në një bisedë të më vonshme Zëvendësministri Veliji e pranon që direkt e ka marrë aplikacionin për këtë grant.

“Jo çka më the më herët se më herët nuk e kuptova çka më the, u kry ajo punë e kështu se s’po di burrë, ti herë po më thua ashtu, herë knej diçka, e se kuptova mirë”, i thotë personi që komunikon me Zëvëndësministrin Veliji derisa ky i fundit ia rikujton që “që ma dërgove, që ma dërgove për atë shokun bujqësi”

“X: Atë fletën, atë farë aplikimin për atë tenderin a? Almir Veliji: Po po, po qajo qajo. X: Aha, okej, e çka me bë tash? Almir Veliji: Jo kurgjo, vetëm që të thashë që puna u kry, kurrgjë tjetër”.