Flet promotori i Joshua – Kështu qëndrojnë mundësitë për revanshin

Në debutimin e tij në ringun amerikan, në ‘Madison Square Garden’, Anthony Joshua ka humbur duelin ndaj Ruiz me nokaut teknik.

Britaniku e gjeti vetën katër herë në tapetë, në një duel ku dukej si asnjëherë më parë, i pafuqishëm.

Por, AJ me gjasë do të ketë mundësinë për të rifituar titujt e kampionit, në një revansh me kampionin meksikan.

Promotori i Joshua, Eddie Hearn ka lënë të kuptohet se do të punohet menjëherë për revanshin, duke zbuluar edhe disa detaje.

“Joshua u lëndua dhe nuk arriti të rikthehej” ka thënë fillimisht Hearn, transmeton lajmi.net.

“Kjo natë i takoi Andy Ruiz JR, por ne do të bëjmë revanshin” ka shtuar tutje britaniku.

“AJ do të rikuperohet, do të jetë një revansh i madh në Britani të Madhe, dhe do të jetë një duel ku kërkohet fitorja me doemos” ishin fjalët e Hearn.

Kjo është humbja e parë në karrierën e Joshuas, i cili deri para këtij takimi mbante rekord perfekt, pa humbje dhe pa barazim. /Lajmi.net/