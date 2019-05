Flet Kadri Veseli, tregon nëse ka udhëtuar për në Hagë

Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka thënë se lajmin për intevristimin e tij nga Gjykata Speciale nuk është i vertetë.

“Nuk kam ftesë dhe nuk jam duke shkuar në Hagë, as për vizitë dhe as për Gjykatën Speciale. Nuk është e vërtetë që kam ftesë për ndonjë intervistë. Po të kisha do ta bëja njoftimin publik. Nuk është marre, as kiamet. Më vjen keq në qoftëse dikush është shqetësuar për këtë lajm, por më vjen keq edhe për ata që i janë gëzuar këtij lajmi. E kam thënë edhe më parë se askush nuk më frikëson. Vetëm kombi im mund të më gjunjëzojë apo përkrahë”, ka shkruar Veseli ne facebook. /Lajmi.net/