Flet gazetari që u arrestua në Maqedoni: Vepra me të cilën akuzohem nuk është e vërtetë Gazetari i arrestuar nga Njësiti special i Maqedonisës, Furkan Saliu ka reaguar me një shkrim në faqen e portalit të tij në Facebook, Portalix, duke thënë se akuzohet me një vepër të pabërë. “Nuk kam sulmuar policinë dhe vepra me të cilën akuzohem nuk është e vërtetë”, ka sqaruar ai mes tjerash. Shkrimi i publikuar…