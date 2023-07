Flet babai i Triumf Rizës: ‘’Liza’’ dhe ‘’Rrumqi’’ janë njerëzit kryesorë për vrasjen e djalit tim Të dielën është arrestuar Ilir Avdullahu i njohur me nofkën “Liza”, ai me vendim të prokurorit të rastit është dërguar në ndalim për 48 orë. Lidhur me këtë në një intervistë eskluzive për lajmi.net ka folur babi i Triumf Rizës, Shefqet Riza. Ai thotë se ‘’Liza’’ dhe ‘’Rrumqi’’ janë njerëzit kryesorë për vrasjen e djalit…