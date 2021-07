Flasin zjarrfikësit kroatë që shpëtuan të mbijetuarit e autobusit: Gjetëm skenë të tmerrshme

Ata ishin të parët që arritën në vendin e aksidentit të tmerrshëm.

“Raporti i parë ishte se një autobus që kishte dal jashtë autostradës po digjej, por kur arritëm në vendin e ngjarjes pamë që zjarri ishte shuar, por gjetëm një skenë të tmerrshme, shumë të plagosur dhe shumë të vdekur. Ekipet tona që erdhën në fushë menjëherë kërkuan ndihmë nga JVP. Duke pasur parasysh afërsinë e njësisë, ajo erdhi shpejt”, tha fillimisht Tonçek.

“Ata menjëherë filluan të tërheqin pasagjerët të cilët nuk dolën me iniciativë të tyre, me britmat dhe ankesat e tyre, dhe pastaj ata filluan të shpëtonin njerëzit e bllokuar që ishin në autobus dhe nën autobus. Skenat definitivisht nuk janë për të gjithë, ato janë trauma të rënda, si për udhëtarin ashtu edhe për ekipet e shpëtimit. Asgjë nuk mund t’ju përgatisë për skena të tilla. Nuk mbaj mend një aksident kaq të madh me kaq shumë fatalitete dhe lëndime”, shtoi Tonçek për rtl.hr.

Komandanti i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Slavonski Brod, Ivan Vuleta, tha se, për fat të keq, pas aksidenteve të tilla, nuk ka ndihmë psikologjike për punonjësit e brigadës së zjarrfikësve.

“Megjithëse do të ishte mirë nëse do të kishte një shërbim që do të reagonte menjëherë pas ngjarjeve të tilla, të cilat do të vinin, do të bënin gjithçka të nevojshme me të gjitha shërbimet e urgjencës, është një situatë stresuese dhe ndihma e tillë do të ishte e dobishme”, tha Vuleta.

Ai vetë, tha ai, do të flasë me të 12 zjarrfikësit për të biseduar dhe për t’i pyetur sesi ndihen pas ndërhyrjes së djeshme.

Ndërkohë, shoferi 52-vjeçar ka dal sot para drejtësisë kroate dhe është mbrojtur duke heshtur ndërsa Zyra e Avokatit të Shtetit kroat ka njoftuar se shoferi ishte i lodhur dhe nuk i aftë për të drejtuar autobusin.