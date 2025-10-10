Flasin nga NISMA: Kuvendi nuk është konstituuar, nuk e di nëse do të bëhemi pjesë e Qeverisë

10/10/2025 16:49

Për subjektin politik në Kuvendin e Kosovës i cili përbëhet nga tre deputet, NISMA-n, Kuvendi edhe më tej mbetët i pakonstituuar, përkundër zgjedhjes së Nenad Rashiqit si nënkryetar nga komuniteti serb.

Deputetja e NISMA-s, Arbëreshë Krasniqi thotë se me zgjedhjen e Rashiqit është shkelur Kushtetuta e Republikës së Kosovës.

 

‘’Krahasuar me akt-gjykimin e Gjykatës Kushtetuese dhe me atë që e ka dhënë rreth procedurave, në zgjedhjen e nënkryetarit serb sot e shohim anti-Kushtetuese. Për ne vazhdon të mbetët Kuvendi i pa konstituuar’’, thotë ajo për FrontOnline.

Krasniqi potencoi se përderisa sipas tyre s’ka konstituuim, nuk mund të flasin për formim të Qeverisë dhe se nuk e di nëse do të bëheshin pjesë e Qeverisë ose jo.

‘’Derisa sa s’kemi konstituuim, nuk mund të flasim për formim të Qeverisë. Zgjedhja e sotme ka qenë jashtë rregullave të Kuvendit. Nëse na ftojnë dhe a na ftojnë nuk e di, por nëse na ftojnë, ne i përgjigjemi, por a do të bëhemi pjesë e Qeverisë për këtë gjë nuk kam përgjigje’’ u shpreh ajo.

