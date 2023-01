Flasin në telefon Rama e Zelensky, presidenti ukrainas zbardh detaje

Këtë telefonatë Zelensky e ka konfirmuar në rrjetin e tij social “Twitter” duke thënë se në fokus të bisedës ishte hapja e Ambasadës shqiptare në Ukrainë.

Veç këtyre temave ata kanë folur edhe mbi situatën në frontin e luftës duke falënderuar kryeministrin shqiptar edhe për mbështejen dhe ndihmën e tij.

Had a phone call with 🇦🇱 PM @ediramaal. Congratulated on the 30th anniversary of diplomatic relations between our states, noted the opening of 🇦🇱 Embassy in Kyiv. Discussed the situation at the front, the importance of increasing security aid to 🇺🇦 & support for our #PeaceFormula

