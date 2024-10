Flamuri i BE-së në Kosovë ulet në gjysmështizë në shenjë solidariteti me Spanjën

Përmes një postim në “X” në faqen e Bashkimit Evropian në Kosovë thuhet se BE-ja në Kosovë shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjet dhe miqtë që humbën më të dashurit e tyre.

“Sot, flamuri i BE-së është ulur në gjysmështizë në shenjë solidariteti me Spanjën dhe popullin e saj. BE-ja në Kosovë shpreh ngushëllimet e saj të sinqerta për familjet dhe miqtë që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur në përmbytjet shkatërruese në Spanjë”, thuhet në postim.

Ndërkaq deri tani raportohet se 95 persona kanë vdekur nga përmbytjet ndërkohë shumë të tjerë janë ende të zhdukur. /Lajmi.net/

