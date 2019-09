Flamuri, himni, bashkimi kombëtar e Thaçi – Si i braktisi kauzat Albin Kurti?

Kandidati i Vetëvendosjes për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti pothuajse në të gjithë ligjërimin e tij politik ka folur rreth “flamurit e himnit të imponuar”, domosdoshmërinë e Bashkimit Kombëtar e oponentin e tij politik, Hashim Thaçin, shkruan lajmi.net.

Por, para zgjedhjeve të 6 tetorit, Kurti duket se ka ikur e është larguar nga qëndrimet e tij të dikurshme në raport me këto tema.

Në njërën nga protestat e organizuara nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti në fjalimin e tij, plot zë e duke bërtitur kishte thënë se Kosova nuk mund të shkojë përpara me “flamurin lara-lara”.

Ai madje, flamurin e Kosovës nuk e mbante as në zyrën e tij, e as nuk e pranonte të qëndronte pranë tij në institucionet e vendit – e as të betohej mbi të.

Por, i pyetur nëse do të mbante flamurin e tij në Zyrën e Kryeministrit nëse do të fitonte atë post, Kurti është shprehur se nuk do të hezitonte ta mbante në zyrë.

“Unë si kryeministër nuk do ta largojë flamurin e Kosovës. Unë jam deputet i VV-së dhe kur jam kryeministër nuk e përfaqësojë vetëm VV, por Kosovën”, ka deklaruar Kurti.

Lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti ka qenë edhe kundër himnit të Kosovës, madje, ai asnjëherë deri në këtë fushatë zgjedhore nuk është ngritur në këmbë për ta respektuar himnin.

Por, gjatë kësaj fushate ai e ka bërë. Kjo ka ndodhur në qytetin e Vitisë gjatë një organizimi të Kishës së Qytetit në kujtim të priftit të Dom Mikeli.

E Kurti ka ndryshuar qëndrim edhe sa i përket Bashkimit Kombëtar që dikur e quante domosdoshmëri e temë pa alternativë, tani ka deklaruar se nuk varet vetëm nga Kosova, por edhe nga Shqipëria e se kjo temë nuk mund të bëhet menjëherë.

Raporti i të parit të VV-së me presidentin e tanishëm Hashim Thaçi është i njohur për publikun, por jo edhe tani në fushatë, kur Kurti më nuk e quan Thaçin tradhtar, por bashkëpunëtor potencial.

“Ai nuk mund të sillet me mua sikur ka bërë në mandatin e kaluar me kryeministrin Haradinaj. Komunikim doemos do të kemi, mund të kemi edhe bashkëpunim”, ka deklaruar Kurti.

Lideri i Vetëvendosjes, ka ndryshuar qëndrim edhe në një çështje tjetër të ndjeshme që mund t’i sjellë vota.

Nga deklarimet e tij si student që është ateist, së fundmi, Kurti ka deklaruar se beson nuk beson në Zot.

Shpesh i kritikuar nga analistët për këto ndryshime, Kurti nuk është përgjigjur e nuk ka dhënë asnjë shpjegim se pse kanë ndodhur këto. /Lajmi.net/