Flamur Gashi “Ylli i Javës” në Superligë

Federata e Futbollit e Kosovës dhe sponsori i Superligës, Albi Mall kanë ndarë çmimit “Ylli i Javës” për javën e 36-të (të fundit) në Albi Mall Superligë. Ky çmim i ka takuar portierit të KF Malisheva, Flamur N Gashi

Komisioni i veteranëve të futbollit vendosi që epiteti i më të mirit për këtë xhiro t’i takojë portierit të skuadrës malishevase, pasi në ndeshjen kundër Llapit ai e priti penalltinë në minutën e fundit, duke ia mundësuar Malisheva t’i gëzohet fitores.

Çmimin “Ylli i Javës” për futbollistin e KF Malisheva, Flamur Gashi e ndau Edon Sejdaj, dizajner grafik në Albi Mall.

Pasi mori këtë çmim, Gashi u shpreh i lumtur që skuadra e tij e përmbushi me sukses misionin e saj për mbetje në elitë.

“Ndihem shumë mirë dhe i lumtur për këtë vlerësim dhe dua t’i falënderoj bashkëlojtarët e skuadrës dhe shtabin teknik pa të cilët sigurisht se nuk do të mund ta fitoja këtë çmim. Shpresoj se ky çmim, i cili është i pari për mua, nuk do të jetë i fundit, ndonëse të shpërblehesh në fund të kampionatit është qershia mbi tortë. Me lojën e djeshme e kemi mbyllur kampionatin me sukses si ekip por edhe në aspektin individual. Kemi merituar më shumë, por ky është futbolli dhe duhet të jemi të lumtur me atë që kemi arritur”, ka thënë Flamur Gashi për faqen zyrtare të FFK-së./Lajmi.net/