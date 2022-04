Flamujt e bardhë do ngrihen veç për festë – Drama me katër akte i takon Real Madridit

Ndonëse u prit që “Los Blancos” ta kalonin lehtë këtë ndeshje, “blutë” e Londrës nuk menduan ashtu.

Goli i hershëm i pjesës së parë nga Mason Mount ishte një dush i ftohtë për madrilienët, që do të vazhdonte edhe më fillimin e pjesës së dytë.

Rudiger me një goditje të saktë me kokë e çoi sfidën në 2-0, ndërsa Werner ishte ai që krijoi iluzionin e një kualifikimi, por Rodrygo reagoi shpejt për ta ngushtuar epërsinë në 3-1.

Kështu shkoi ndeshja në vazhdime, me Benzeman që e vulosi kualifikimin e Real Madridit me një goditje të saktë me kokë për 3-2.

Ndonëse të përzgjedhurit e Ancelottit shkuan tutje për në gjysmëfinale, të dorëzuar nuk pati në këtë sfidë.

Chelsea nuk e ngriti flamurin e bardhë, gjë që e bënë tifozët "Los Blancos" për të festuar.