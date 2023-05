Fjolla publikon fotografinë me Ramush Haradinaj dhe formularin e anëtarësisë në VV Nuk e ka ndërmend të ndalet, Fjolla Morina, me deklaratat e sjelljet e saj të çuditshme. Postimet e saj tashmë janë kryetema në media, shkruan lajmi.net. Sot ajo ka hapur arkivat e shtëpisë së saj, me ndjekësit e saj në ‘Instagram’. Ajo publikoi imazhe të çmimeve muzikore që ka marrë ndër viteve, takimet me figura…