Fjolla Morina tregon se ka përfunduar në psikiatri pas arrestimit

Ajo përfundoi në burg dhe ky ishte top-lajmi i showbizit për shumë kohë.

Pas daljes nga burgu, këngëtarja ka folur në hollësi për herë të parë në një intervistë ekskluzive dhënë për televizionin T7.

Në intervistën me gazetarin Shpend Lipa, këngëtarja Morina ka thënë se ajo ishte periudha më e vështirë të jetës së saj dhe se shumë shpesh kishte menduar se nuk do t’ia dalë.

“Burgun e kam përjetuar shumë rëndë, kam menduar se do të ndodhë diçka shumë e keqe me mua, isha në pikën zero dhe përfundova te psikiatri”, ka rrëfyer pos tjerash këngëtarja.

Intervistën e gjeni në linkun më poshtë.