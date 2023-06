Fjolla Morina merr zemër, ia mësynë Veriut me flamurin kuq e zi Këngëtarja Fjolla Morina me një postim në rrjetin social Instagram ka publikuar foto nga veriu vendit. Ajo ka uruar kryeministrin Albin Kurtid he Lëvizjen Vetëvendosje në përvjetorin e tyre. “Krejt shqiptaria është e jona. Faleminderit Albin Kurti Urime 18 vjetori”, ka shkruar ajo./Lajmi.net Lajmi.net