Fjolla Morina: Këta meshkujt që depilohen dhe i heqin vetullat, meritojnë edhe periodat Këngëtarja shqiptare, Fjolla Morina, merr vëmendje të madhe me postimet e saj tejet provokuese. Ajo komentohet shumë edhe për jetën e saj private, shkruan lajmi.net. E pas ndarjes me Fisnik Sylën, “thumbimet” drejt njëri-tjetrit marrin vëmendje mediatike. Ditë më parë ka pasur një përplasje virtuale me të, ajo nuk hezitoi t’i drejtohet atij me “thumbim”…