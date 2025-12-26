Fjolla “keqkuptohet” me Bian për mënyrën e buzëqeshjes: Ma mirë mos fol

Një keqkuptim i rastësishëm ka ndodhur sonte ndërmjet Fjollës dhe Bias. Fjolla akuzoi Bian që po qeshte fallc, derisa Bia e keqkuptoi këtë ‘akuzë’, duke menduar se banorja po i hedh kunja për karakter. “Ma mirë mos fol hiç”, i ndërpreu Arditi, duke iu referuar kështu Fjollës. Për më shumë, klikoni në videon e mëposhtme:

ShowBiz

26/12/2025 19:32

Një keqkuptim i rastësishëm ka ndodhur sonte ndërmjet Fjollës dhe Bias.

Fjolla akuzoi Bian që po qeshte fallc, derisa Bia e keqkuptoi këtë ‘akuzë’, duke menduar se banorja po i hedh kunja për karakter.

“Ma mirë mos fol hiç”, i ndërpreu Arditi, duke iu referuar kështu Fjollës.

Për më shumë, klikoni në videon e mëposhtme:

Artikuj të ngjashëm

December 26, 2025

Adri nxjerr pamjet, momenti kur ia vjedhin veturën dhe largohen me shpejtësi

December 26, 2025

Zarf i zi mbërrin në shtëpinë e Big Brother pas tensioneve...

December 26, 2025

Labi spërkat këmbët me aromë pastaj mbath çorapet

December 26, 2025

Kush largohet sonte nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova?

December 26, 2025

“Për lek dhe famë la nënën e sëmurë në shtëpi” –...

December 25, 2025

Shkurta: Dolce është më fallco se të gjithë

Lajme të fundit

​Hamza: Përkeqësimi i standardit të jetesës për qytetarët...

Forcat Speciale Shqiptare dhe të ShBA-së me ushtrim të përbashkët

Prokuroria Speciale e Kosovës kërkon nga SPAK hetimin...

Seriali politik “Kosova ‘25” gati për sezonin e ri