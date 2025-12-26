Fjolla “keqkuptohet” me Bian për mënyrën e buzëqeshjes: Ma mirë mos fol
Një keqkuptim i rastësishëm ka ndodhur sonte ndërmjet Fjollës dhe Bias. Fjolla akuzoi Bian që po qeshte fallc, derisa Bia e keqkuptoi këtë ‘akuzë’, duke menduar se banorja po i hedh kunja për karakter. “Ma mirë mos fol hiç”, i ndërpreu Arditi, duke iu referuar kështu Fjollës. Për më shumë, klikoni në videon e mëposhtme:
ShowBiz
