Fjalimi i fuqishëm i kapitenit Rrahmani pas fitores: Kena hjek shumë, secili ka merita për këtë sukses

Kombëtarja e Kosovës ka siguruar historikisht play-offin për Kupën e Botës 2026, pasi triumfoi bindshëm 0:2 ndaj Sllovenisë në transfertë. Pas ndeshjes, kapiteni Amir Rrahmani ka mbajtur një fjalim emocionues në dhomat e zhveshjes, duke theksuar sakrificat dhe unitetin e ekipit, transmeton lajmi.net. “Kena hjek shumë, kena pas shumë sakrifica. Secili prej neve i ka…

Sport

15/11/2025 23:47

Kombëtarja e Kosovës ka siguruar historikisht play-offin për Kupën e Botës 2026, pasi triumfoi bindshëm 0:2 ndaj Sllovenisë në transfertë.

Pas ndeshjes, kapiteni Amir Rrahmani ka mbajtur një fjalim emocionues në dhomat e zhveshjes, duke theksuar sakrificat dhe unitetin e ekipit, transmeton lajmi.net.

“Kena hjek shumë, kena pas shumë sakrifica. Secili prej neve i ka meritat e veta, edhe ata që s’kanë pasur asnjë minutë e që kanë qenë të grumbulluar me neve. Secili prej neve i ka meritat e veta. Si Edoni që s’ka lujt sonte, si krejt lojtarët tjerë. Secili ka merita për këtë sukses. Prej tash kena me u ba gati për mars edhe me shpresu me arrit botërorin”, u shpreh Rrahmani.

Kosova tani kthen vëmendjen te ndeshja e fundit e fazës kualifikuese, e cila do të zhvillohet pas tre ditësh ndaj Zvicrës në stadiumin “Fadil Vokrri”./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2025

Foda pas fitores: S’po mendoj për fazën “Play Off” – jam...

November 15, 2025

Agim Ademi pas fitores historike: Kosovë lujta, jemi në “Play Off”

November 15, 2025

Asllani dhe Muslija – dy futbollistët me notën më të lartë sonte

November 15, 2025

Emocione të papara në Slloveni – festa e lojtarëve dhe tifozëve

November 15, 2025

HISTORIKE – Kosova siguron fazën e “Play-off” për kualifikime në Botëror...

November 15, 2025

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL – KOSOVA dyfishon epërsinë

Lajme të fundit

Strasburgu nesër frymon shqip, protestohet kundër procesit në Hagë

Wesley Clark në fokus – dëshmia e tij...

Abdixhiku: Le të fitojmë në Playoff, për të...

Parashikimi i motit për të dielën