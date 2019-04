Fjalët prekëse të Fjolla Morinës para publikimit të këngës së re

View this post on Instagram

Ndjenje dashuri,pasjon i thyer ne mes padrejtesisht, nje dashuri e ngrire ne zemer perjetesisht kujtim i mbetur ne shpirt, prezence shpirterore qe me jep forcen e te kujtoj cdo dite!💔🕔 Neser ora 17:00 premiere #sitapranoj ft @valonbytyqiofficial 🎹