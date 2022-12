Fjalët për xhaminë e fenë islame, Tërnava i kundërpërgjigjet Mehmet Krajës

Nga xhamia e fshatit Revuq të Podujevës, myftiu Naim Tërnava i është kundërpërgjigjur kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja, pasi në faqen zyrtare të AShAK’ut, ditë më parë, u publikua dokumenti “Synimet destabilizuese të Serbisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor”.

Në këtë dokument të shkruar nga Mehmet Kraja është përmendur edhe feja islame dhe xhamitë e Kosovës, të cilat kanë bërë që të reagojë ashpër myftiu Tërnava.

“AShAK flet q’është një e keqe flet për fenë islame, dhe flet pa asnjë turp, flet me një injorancë të paparë, flet për dicka që nuk e njeh, nuk e dinë, nuk e ka sttudiuar, flet me raporte që nuk kanë të bëjnë me neve shqiptarëve muslimanë, dhe mundohet që përmes atij shkrimi të na degradojë, dhe të na qes fenë tonë kinse feja jonë ka qenë në shërbim të armiqeve tanë këtë mund ta thon vetëm kokat e prishura, njerëzit e prishur shpirtërisht, e moralisht ngase e vërteta është krejtësisht ndryshe”, tha myftiu Tërnava.

Po ashtu, për fund myftiu tha se “Kush s’mund ti shoh xhamitë në Kosovë, le të ia mësyjë Beogradit. Përndryshe na do të jemi këtu, do të ndërojmë xhami, shkolla, spitale edhe rrugë edhe prapë do të flijohemi nëse e lyp nevoja, sepse jemi në tokën tonë, s’ja kemi marrë askujt”.

Ndryshe, dje Seksioni i Shkencave Sociale në kuadër të Akademisë së Shkencave dhe Arteve (AShAK) është distancuar nga kryetari i saj, Mehmet Kraja, për shkak të dokumentit të publikuar “Synimet destabilizuese të Serbisë në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor”.

Seksioni i Shkencave Sociale në AShAK, përmes një komunikate për media, njoftoi se autor i tekstit të botuar në faqen zyrtare të AShAK-ut është vetë Kraja dhe se nuk kishte autorizim për publikim.