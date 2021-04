Fjalët e Ter Stegen pas humbjes ndaj Granada

Ter Stegen u kritikua për paraqitjen e tij ndaj Granadas, mirëpo reagimi i tij për humbjes ishte i menjëhershëm, raporton lajmi.net.

Ai ka postuar një fotografi në llogarinë e tij zyrtare në twitter, duke thënë: “Rezultat zhgënjyes për ne”.

Reprezentuesi i Gjermanisë, gjithashtu shtoi se asgjë nuk është në duart e tyre më, mirëpo do të luftojnë deri në fund për titull.

Barcelona do të zhvillojë edhe pesë ndeshje deri në përfundimin e këtij sezoni, ku madje do të luajë edhe ndaj liderit të La Ligas, Atletico Madrid më 8 maj./Lajmi.net/

Disappointing result for us today. It’s not in our hands anymore but we’ll fight until the very end. pic.twitter.com/uer2rEbt10

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) April 29, 2021