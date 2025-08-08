Fjalët e para të Brojës si futbollist i Burnleyt

Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Armando Broja, është prezantuar zyrtarisht si lojtar i Burnley, pas transferimit nga Chelsea. 23-vjeçari ka firmosur një kontratë pesëvjeçare me klubin anglez dhe do të jetë pjesë e “Clarets” për sezonin e ri në Premier League. I emocionuar për këtë hap të ri në karrierë, Broja tha se ndjehet i lumtur…

Sport

08/08/2025 19:25

Sulmuesi i kombëtares shqiptare, Armando Broja, është prezantuar zyrtarisht si lojtar i Burnley, pas transferimit nga Chelsea.

23-vjeçari ka firmosur një kontratë pesëvjeçare me klubin anglez dhe do të jetë pjesë e “Clarets” për sezonin e ri në Premier League.

I emocionuar për këtë hap të ri në karrierë, Broja tha se ndjehet i lumtur dhe plot energji për të dhënë maksimumin.

“Është një moment shumë pozitiv për t’iu bashkuar këtij klubi, veçanërisht në prag të fillimit të sezonit të ri të Premierligës. Jam gati dhe mezi pres të nis. Jam i emocionuar për sfidën që më pret dhe dua të jap gjithçka për këtë fanellë”, tha sulmuesi shqiptar.

Broja shtoi se që në ditët e para ka ndjerë mbështetjen e tifozëve të Burnley.

“E ndiej tashmë përkrahjen e tyre dhe mund t’ju premtoj se çdo herë që do të vesh këtë fanellë, do të jap maksimumin tim.”

Artikuj të ngjashëm

August 8, 2025

PSG arrin marrëveshje për transferimin e Ilya Zabarnyi nga Bournemouth

August 8, 2025

Tifozat Kuq e Zi bëjnë thirrje për bojkot të ndeshjes ndaj...

August 8, 2025

Dënohet dhe dëbohet nga RMV shtetasi gjerman për flamurin “Autochthonous”

August 7, 2025

Agim Ademi uron Ballkanin për fitoren dhe inkurajon Dritën: Suksese në...

August 7, 2025

Drita humb dramën në Bukuresht – Steaua përmbys gjithçka në 30...

August 7, 2025

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers – Adetunji vendos ndeshjen në “Fadil...

Lajme të fundit

Elshani për incidentin në “Mitrovica Jazz Days”: Njëri...

Gjatë gërmimeve në Vushtrri gjenden mbetje mortore që...

Zafir Berisha: Gjysma që e mbështet Kurtin s’e...

Enver Hasani i përgjigjet Dejona Mihalit: Aq sa...