Fituesi i edicionit të parë të Ferma VIP i bënë surprizë fermeres nga Kosova – I dërgon helikopter me një mijë trëndafila Në edicionin e dytë të Ferma VIP po bëhen surpriza të mëdha e të bukura. Një ndër to ishte edhe një e sotmja nga fituesi i edicionit të parë të Ferma VIP, Dijonis Biba i cili e ka surprizuar fermeren nga Kosova, Nur Alkhazali. Ai i ka dërguar asaj një helikopter me një mijë trëndafila,…