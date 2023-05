Fituesi i BB Vip, Luiz Ejlli e finalisti i atij paraprak, Donald Veshaj me bashkëpunim në muzikë – publikohet të premten Këngëtari Luiz Ejlli të shtunën e 6 majti u shpall fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania. Por, menjëherë pas kësaj, Luizi ka nisur punën dhe angazhimet muzikore si me koncerte ashtu edhe me këngë të reja. Tashmë, këngëtari nga Shkodra ka përfunduar projektin e parë pas daljes nga BBVA, e që…