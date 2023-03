Fitorja ndaj Real Madridit, Xavi: Jam i kënaqur me fitoren, jo me lojën Barcelona e ka fituar ndeshjen e parë gjysmëfinale kundër Real Madridit në Kupën e Mbretit. “Katalunasit” triumfuan 0:1 kundër Real Madridit në stadiumin “Santiago Bernabeu”. Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez pas ndeshjes u shpreh i lumtur me fitoren në Madrid, por jo edhe me lojën e futbollistëve të tij. “Rezultati është shumë pozitiv. Jam i…