Fitorja e Pecit e ekzalton Krakin: Prej sonte, kryeqyteti i Kosovës është Mitrovica
Deputeti i partisë në pushtet, Nezir Kraki duket se është gëzuar si tepër për fitoren e Faton Pecit në Mitrovicë të Jugut.
Ai në një paraqitje në Kanal 10 ka thënë se Mitrovica nga sonte është kryeqytet i Kosovës.
“Prej sonte kryeqyteti i Kosovës është Mitrovica”, tha Kraki.
Ai foli edhe për rezultatin në Prishtinë.
“N’Prishtinë nuk dolem siç kemi prit”, tha Kraki./lajmi.net/