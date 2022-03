Fitore shumë e vlefshme për Rahovecin ndaj Vllaznisë së Shkodrës

Vreshtarët e nisën më mirë ndeshjen, me një epërsi prej tetë pikësh, 12:4, por më pas rikthehet mysafirët e zhvillohet një loje më kthesa, ku herë njëra skuadër kalonte në epërsi e herë tjetra, derisa çereku i parë përfundoi 23:22. Lojë e ngjashme u zhvillua në periudhën e dytë, ku asnjëra skuadër nuk arrinte shkëputjen dhe zhvillohej një lojë shumë e barabartë, që tregon edhe rezultati i pjesës së parë 44:44.

Lojë e barabartë u zhvillua në fillim të periudhës së tretë, e më pas filloi shkëputja e Vreshtarëve, që kishin epërsi deri në 11 pikë, 70:59, sa ishte rezultati pas 30 minutash lojë. Në dhjetë minutat e fundit, epërsia e vendasve u rrit edhe më shumë, duke triumfuar me shifrat 97:73.

Te Rahoveci u dalluan Macon Maëien me 19 pikë e 17 kërcime, Fisnik Rugova me 23 pikë e nëntë kërcime dhe TJ Dunans me 17 pikë, pesë kërcime e pesë asistime, kurse te Vllaznia u dalluan Redi Rakaj me 18 pikë e shtatë kërcime dhe Robert Shestani me 17.

Rahoveci ka pesë fitore e shtatë humbje, ndërsa Vllaznia ka dy fitore e dhjetë humbje.