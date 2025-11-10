Fitore Pacolli harron biletën që ia nxori Përparim Ramës për Londër, tani ankohet se të gjithë u bashkuan kundër VV-së
Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Fitore Pacolli ka reaguar në lidhej me rezultatin e balotazhit dje në Prishtinë. Pacolli reagoi pasi Vetëvendosje dështoi ta fitoj Prishtinën. Madje në reagimin e saj, Fitore Pacolli harroi edhe biletën që ia kishte nxjerrë Përparim Ramës për në Londër. Ajo gjithashtu u ankua se të gjithë u bashkuan kundër…
Postimi:
Në Prishtinë të gjithë u bënë bashkë kundër VETËVENDOSJEs. Prishtina zgjodhi kaosin, dështimin, pabarazinë, padrejtësinë, hajninë.
Prishtinë, ti nuk fitove sonte. Fituan ata që të shfrytëzuan, shkatërruan e të dështuan.
Beteja për ty Prishtinë vazhdon. Ne nuk dorëzohemi e as nuk lodhemi./Lajmi.net/