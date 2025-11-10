Fitore Pacolli harron biletën që ia nxori Përparim Ramës për Londër, tani ankohet se të gjithë u bashkuan kundër VV-së

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Fitore Pacolli ka reaguar në lidhej me rezultatin e balotazhit dje në Prishtinë. Pacolli reagoi pasi Vetëvendosje dështoi ta fitoj Prishtinën. Madje në reagimin e saj, Fitore Pacolli harroi edhe biletën që ia kishte nxjerrë Përparim Ramës për në Londër. Ajo gjithashtu u ankua se të gjithë u bashkuan kundër…

Lajme

10/11/2025 08:50

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Fitore Pacolli ka reaguar në lidhej me rezultatin e balotazhit dje në Prishtinë.

Pacolli reagoi pasi Vetëvendosje dështoi ta fitoj Prishtinën.

Madje në reagimin e saj, Fitore Pacolli harroi edhe biletën që ia kishte nxjerrë Përparim Ramës për në Londër.

Ajo gjithashtu u ankua se të gjithë u bashkuan kundër Vetëvendosjes, transmeton lajmi.net.

Postimi:

Në Prishtinë të gjithë u bënë bashkë kundër VETËVENDOSJEs. Prishtina zgjodhi kaosin, dështimin, pabarazinë, padrejtësinë, hajninë.

Prishtinë, ti nuk fitove sonte. Fituan ata që të shfrytëzuan, shkatërruan e të dështuan.

Beteja për ty Prishtinë vazhdon. Ne nuk dorëzohemi e as nuk lodhemi./Lajmi.net/

Lajme të fundit

Theri me thikë një person në Gllogoc, arrestohet i dyshuari

Kurti me VV-në nuk hyn dot në Dukagjin...

Barcelona fiton në goleadën në Vigo

Cozman po bëhet baba për herë të dytë?