Fitore Pacolli arsyeton premtimin e pambajtur të Kurtit: Deshtëm me i ulë çmimet, po s’na la LDK-ja

Ish-deputetja e LVV-së, Fitore Pacolli, është pyetur për premtimet e dhëna të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, që do t’i ulte çmimet e gjërave bazike ushqimore në momentin që do të vinte në pushtet. Pacolli në një intervistë në FRONTAL e ka arsyetuar këtë premtim të pambajtur të Kurtit, duke thënë se kanë marrë vendim…

Lajme

25/11/2025 18:08

Ish-deputetja e LVV-së, Fitore Pacolli, është pyetur për premtimet e dhëna të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, që do t’i ulte çmimet e gjërave bazike ushqimore në momentin që do të vinte në pushtet.

Pacolli në një intervistë në FRONTAL e ka arsyetuar këtë premtim të pambajtur të Kurtit, duke thënë se kanë marrë vendim për ulje të çmimeve, por që LDK është ankuar në Kushtetuese dhe se kushtetuesja e ka kthyer një vendim të tillë mbrapsht.

Pacolli ka thënë se ky është shkaku se pse s’janë ulur çmimet në Kosovë.

Artikuj të ngjashëm

November 25, 2025

Osmani: Femicidi është krizë kombëtare – asnjë grua nuk duhet të...

Lajme të fundit

Osmani: Femicidi është krizë kombëtare – asnjë grua...

Tahiri: Kurti nga dita e parë nuk i ka pasur numrat për qeveri

“Kosova në Amerikë?!” Gafa epike e banorëve të...

MPJD për arrestimin e ish-ushtarit të UÇK-së në...