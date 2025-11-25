Fitore Pacolli arsyeton premtimin e pambajtur të Kurtit: Deshtëm me i ulë çmimet, po s’na la LDK-ja
Ish-deputetja e LVV-së, Fitore Pacolli, është pyetur për premtimet e dhëna të kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, që do t’i ulte çmimet e gjërave bazike ushqimore në momentin që do të vinte në pushtet.
Pacolli në një intervistë në FRONTAL e ka arsyetuar këtë premtim të pambajtur të Kurtit, duke thënë se kanë marrë vendim për ulje të çmimeve, por që LDK është ankuar në Kushtetuese dhe se kushtetuesja e ka kthyer një vendim të tillë mbrapsht.
Pacolli ka thënë se ky është shkaku se pse s’janë ulur çmimet në Kosovë.