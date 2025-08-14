Fitore historike: Dinamo e Ilir Dajës mposht Hajduk Splitin dhe arrin fazën play-off të Conference League

14/08/2025 23:50

Trajneri Ilir Daja po vazhdon të dëshmojë veten si një nga emrat më të suksesshëm shqiptarë në futbollin evropian.

Nën drejtimin e tij, Dinamo City ka arritur një sukses të madh duke u kualifikuar në fazën play-off të UEFA Conference League, transmeton lajmi.net

Në ndeshjen vendimtare të zhvilluar në stadiumin “Air Albania”, skuadra shqiptare arriti të përmbysë gjithçka duke mposhtur gjigantin kroat Hajduk Split me rezultat 3:1. Me këtë fitore, Dinamo kalon tutje me rezultat të përgjithshëm 4:3.

Në këtë sukses historik kontribuuan edhe dy futbollistë nga Kosova, Beton Zabërgja dhe Hekuran Berisha, të cilët realizuan gola të rëndësishëm për ekipin, ndërsa goli i tretë u shënua nga Eridon Qardaku.

Në fazën e radhës, Dinamo City do të përballet me skuadrën polake Jagiellonia, duke synuar kualifikimin për herë të parë në fazën e grupeve të një gare evropiane./lajmi.net/

