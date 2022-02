“Fitore e rëndësishme para udhëtimit për Madrid”, Ronaldo reagon pas triumfit ndaj Leeds

Portugezi ishte titullar ndaj Leeds, ku zhvilloi 80 minuta para se të zëvendësohet në fitoren 2:4, përcjellë lajmi.net.

Pas fitores, Ronaldo përmes një postimi në “Twitter” shkroi se ishte fitore e rëndësishme para udhëtimit për përballjen ndaj Atletico Madridit.

“Fitore shumë e rëndësishme para se të ndryshojmë fokusin në Ligën e Kampionëve dhe Madridit. Rikthehemi rrugës së duhur. Ne qëndrojmë të bashkuar”, shkroi ai.

Very important Premier League win before we change our focus to the Champions League and head to Madrid. Back on track! We stand United!💪🏽 pic.twitter.com/1H6mrVqTt2

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 20, 2022