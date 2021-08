Fitoi të argjendtën në Lojërat Olimpike, Whittaker: Jam i zhgënjyer, ndihem si dështim

24-vjeçari fitoi medaljen e argjendtë pasi u mposhtë nga Arlen Lopez në peshat mesatare, transmeton lajmi.net.

Pas humbjes, talenti u pa duke qarë, ndërsa tha se ndihet si zhgënjim i plotë.

“Nuk e fiton të argjendtën, e humb të artën. Jam shumë i zhgënjyer, ndihem si dështim”.

“Je në këto lojëra për të fituar të artën. Nuk dua të ndihem sërish kështu. Do rikthehem prapë me mendje. Do rikthehem, më besoni”, tha ai.

💔

You've not let anyone down Ben Whittaker!

An Olympic finalist and an Olympic silver medallist at your first Games 🥈

We can't wait to see what this talented boxer does next…

Follow➡ https://t.co/vOs69mkQDL #bbcolympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/fCc2UsOHpz

— BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2021