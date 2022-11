Fisnik Syla thotë se s’ka mundësi ribashkimi me Fjolla Morinën: E shkuar e harruar

Fisnik Syla është ish bashkëshorti i Fjolla Morinës, e që merr vëmendje të madhe edhe pas ndarjes së tyre.

Së fundi, ai ishte i ftuar në një emision për RTV ORA, ku ka shpalosur detaje të shumta, shkruan lajmi.net.

Mes të tjerash ai u pyet edhe se çfarë mendon për ish-bashkëshorten këngëtaren Fjolla Morina, për të cilën u shpreh thjeshtë: E shkuar e harruar.

E se a ka mundësi ribashkimi me të, Fisniku tha se një gjë e tillë është e pamundur, teksa u shpreh: Një gotë që s’thyhet, nuk mund të kthehet siç ishte.

“Unë nuk vuaj për një njeri që nuk ta di vlerën dhe i bie pishman pastaj, është gjithçka me vonesë. Ne bricjapët kemi pak kokën e fortë kështu që nuk ka shanse për kthim”, u shpreh mes të tjerash Fisniku duke e përmbyllur këtë temë.

Pjesë i bisedës ishte edhe një propozim publik që biznesmeni nga Gjilani ia kishte bërë kryeministrit Albin Kurti për tejkalimin e krizës ekonomike.

“Kaq shumë para ke sa për të ndihmuar një shtet?”, u pyet ai nga gazetari.

“Unë e them gjithmonë që për milionin e parë s’mund të tregoj se si e kam bërë por për të gjitha të tregoj në detaje. Atë e kam thënë në një formë solidarizimi që nëse hapet një fond, unë do jem shqiptari i parë që kontribuoj me një shumë të madhe në Kosovë”, ka thënë biznesmeni Syla.

Përndryshe Fjolla Morina dhe Fisniku i dhanë fund lidhjes së tyre në prill të këtij viti dhe që atëherë më nuk kanë pasur kontakt./Lajmi.net/