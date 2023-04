Fisnik Syla i dërgon dron Luizit: Premtimin e dhënë do ta mbajë Luizi tashmë është njëri nga fenomenet më të pëlqyera të shqiptarëve. Drone të shumta janë dërguar kohë pas kohe lidhur me të, shkruan lajmi.net. Së fundmi, këngëtari shkodran është befasuar edhe me një dron tjetër, i cili i ka ardhur si dhuratë nga biznesmeni, Fisnik Syla. Ky i fundit i cili në opinion njihet edh…