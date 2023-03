Fishekzjarre të hedhura nga tifozët e Lazio-s, e pëson keq një fëmijë

Biancocelesti dolën nga stadiumi “Diego Armando Maradona” me pikë të plota, pas fitores minimale 1 me 0, me golin e vetëm nga Matias Vecino, shkruan Lajmi.net

Mediat raportojnë se gjatë ndeshjes pati shumë shpërthime të forta fishekzjarrësh në drejtim të tifozëve të Napolit, ku një fëmijë e pësoi keq dhe u dërgua në spital pas lëndimeve të marra.

There are reports that Lazio supporters threw fireworks and explosive devices into the Napoli fans, one of which exploded in the hands of a child who has been taken to hospital https://t.co/ZlpuD0n0Y2 #Napoli #Lazio #SerieA #NapoliLazio #SerieATIM #Calcio

— Football Italia (@footballitalia) March 3, 2023