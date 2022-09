Firmosen katër marrëveshje në samitin e “Open Balkan” në Beograd

Sot në samitin e “Oper Balkan” që po mbahet në Beograd për tregtinë pa kufizime të ushqimeve si dhe kinematografisë e aktiviteteve audio-vizuale në Ballkanin Perëndimor, janë firmosur marrëveshjet e reja.

Sipas njoftimit për media, tashmë janë firmosur marrëveshjet për sigurinë ushqimore, memorandumi i mirëkuptimin e kinematografisë etj.

Në ditën e dytë të samitit kryeministri Edi Rama ka përgëzuar presidentin serb Aleksandër Vuçiç në lidhje me qëndrimin për zbatimin e marrëveshjeve Kosovë –Serbi.

“Dje mund të kishte qenë një ditë tjetër, ku mediet tona dhe të Evropës të ishin të mbushura me lajme për atë që ndodh në kufirin mes Serbisë dhe Kosovës. Dita e djeshme tregoi se cila është rruga dhe cila është zgjedhja e Ballkanit të Hapur. Sot dua ta them me krenari që edhe zgjidhja e lëvizjes me karta identiteti është një zgjidhje e Ballkanit të Hapur. Dua t’i shpreh respektin tim presidentit të Serbisë që ka dhënë një sinjal shumë të qartë për të gjithë, që zgjedhja e parë është paqja“, tha Rama.

Vuçiç në anën tjetër tha se e rëndësishme është forcimi i bashkëpunimit midis vendeve të rajonit.

Në këtë samit ka qenë i ftuar edhe ministri i Jashtëm i Turqisë, i cili tha se Turqia e mbështet këtë nismë dhe e konsideron si një urë mes rajonit dhe Bashkimit Evropian. Nisma “Ballkani i Hapur” është vazhdimësi e “Mini-Shengenit” ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019, nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

Marrëveshjet e firmosura:

1.Marrëveshja e sigurisë ushqimore

2.Memorandumi i mirëkuptimit në fushën e kinematografisë për Ballkanin Perëndimor

3.Marrëvedhja për bashkëpunimin në fushën ë bashkëpunimit të minierave dhe energjisë

4.Plani operativ në fushën e emergjencave civile